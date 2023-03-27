Планы «Термодома»: каким будет Город Спутник

Фото предоставлено пресс-службой компании

В год своего 25-летия строительный холдинг «Термодом» представил обновленный генеральный план развития Города Спутника до 2030 года.

На карту нанесены и планы по застройке микрорайона жилыми домами, и часть важнейших объектов социальной инфраструктуры, которые планируется построить в будущем.

Это и новые детские сады на 340 и 400 мест, и третья для Спутника школа, и новая взрослая поликлиника, и многое другое.

Также на карте можно рассмотреть планы по строительству дорог внутри Города Спутника. Как сообщалось ранее, в 2023 году активно будет строиться продолжение улиц Олимпийской и Светлой. А после завершения этих проектов, будут продлены и улица Изумрудная, и Прибрежный бульвар.

Город Спутник является самым масштабным проектом холдинга «Термодом». Это комплексная застройка территории Засечного сельсовета Пензенского района, которая началась в 2007 году. На сегодняшний день «Термодом» построил в Спутнике миллион квадратных метров жилья, набережную, сеть детских площадок и спортивных объектов, бассейн, две поликлиники, восемь детсадов, выходят на финиш работы по строительству второй школы.

Больше информации о жилых комплексах Города Спутника и других проектах «Термодома» - на сайте termodom-pnz.ru и в офисах продаж строительного холдинга. Звоните: 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Термодом-оптима», ООО СЗ «Термодом-групп», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2», ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Ньютон».

Все проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.