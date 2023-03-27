В Пензенской области зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, за выходные пожарные службы выезжали тушить сухую траву в Лопатинском и Наровчатском районах, а также в Пензе. От огня пострадали около трех гектаров.

В ведомстве напомнили, что сжигать сухую траву и мусор крайне опасно: пламя распространяется по ним с большой скоростью и может перекинуться на жилые дома или леса.

За поджог сухой травы в области предусмотрены штрафы: от пяти тысяч рублей – для физических лиц и до 400 тысяч – для юридических.

Уважаемые граждане! Если вы увидели горящую траву, не проходите мимо и не пытайтесь потушить ее самостоятельно: сразу звоните по телефонам 01, 101 или 112 и ждите пожарных в безопасном месте.