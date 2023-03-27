Школьники из Запорожья приехали в Пензенскую область на весенние каникулы

Учебный год в Пологовском районе Запорожья начался поздно – в середине октября – и завершится в конце июня, поэтому времени на подачу документов в университеты у выпускников будет меньше обычного.

В связи с этим пологовских одиннадцатиклассников во время весенних каникул пригласили в Пензенскую область, которая в прошлом году взяла шефство над районом. Выпускникам расскажут подробнее о том, как получить образование в нашем регионе.

«Пока юные гости будут в Сурском крае, мы познакомим их с нашими университетами, колледжами, расскажем об условиях поступления, о сроках сдачи внутренних экзаменов и других важных нюансах. В наших силах – помочь будущим выпускникам сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Конечно, ребят ждут и экскурсии: они посетят театр, картинную галерею, музей «Тарханы» и многое другое.