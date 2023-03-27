Пензенские спортсмены завоевали более 40 медалей на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию

За победу боролись 800 спортсменов из 14 регионов. Наш регион на турнирах представляли 120 пловцов: за четыре дня они завоевали 10 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Пензенские спортсмены Ирина Кривоногова, Александр Харланов, Миллана Загартдинова, Егор Павлов, Арсений Смыков, Егор Сучков и Константин Кириллов получили сразу несколько наград. Помимо них, также отличились пловцы Роман Ларин, Дмитрий Гнутов, Ангелина Никифорова, Анастасия Логинова, Екатерина Захарова, Николай Гузанов, Анастасия Захарова, Тимофей Каргин, Виктория Каревская.

В общем медальном зачете Пензенская область заняла второе место вместе с Самарской. Первыми стали спортсмены из Татарстана.