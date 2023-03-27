МВД Мордовии напоминает водителям об изменениях законодательства

По информации пресс-службы МВД РМ, с 1 марта 2023 года вступили в законную силу Федеральные законы от 11.06.2022 № 155-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ» и № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госрегистрации юрлиц и ИП» и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Согласно поправкам при трудоустройстве на работу в сфере перевозок пассажиров водители должны будут предъявить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования.

Поправки вступили в силу с 1 марта 2023 года. При этом водители, уже работающие в перевозках пассажиров, будут обязаны представить справку до 1 сентября 2023 года.

МВД РМ разъясняет, что выдачу справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования осуществляет Информационный центр МВД по Республике Мордовия в рамках оказания госуслуг населению.

Заказать такую справку можно лично, посетив Информационный центр МВД по Республике Мордовия (адрес: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.75, кабинет № 100), или любой удобный МФЦ оказания госуслуг по месту проживания или пребывания гражданина.

Но быстрее, удобнее и безопаснее – воспользоваться Единым порталом госуслуг на сайте «www.gosuslugi.ru», заказав справку, не выходя из дома или места работы, с любой точки выхода в интернет.

Пресс-служба МВД РМ информирует, что при выборе способа получения «электронная справка» в личный кабинет заявителя на портале госуслуг направляется справка только в электронном виде, подписанная квалифицированной электронно-цифровой подписью (ФЗ № 63 «Об электронной подписи»).

Такой вид справки будет у заявителя всегда под рукой (в мобильном телефоне или на других электронных устройствах), такие справки можно предъявлять по месту требования неограниченное количество раз, а также отправлять работодателям по электронной почте.

Вместе с тем разъясняется, что при наличии у лица судимости анализ на предмет ее погашения в справке не указывается.

Погашение означает автоматическое прекращение состояния судимости по истечении установленного законом срока после отбытия наказания, либо истечения испытательного срока. При этом судимость погашается автоматически на основании статьи 86 УК РФ и каких-либо специальных решений должностных лиц не требуется.

Снятие судимости предполагает аннулирование правовых последствий судимости до истечения срока ее погашения и осуществляется по ходатайству лица, отбывшего наказание, в судебном порядке по месту его жительства. Также судимость может быть снята актами амнистии или помилования.

Всю подробную информацию по порядку получения госуслуг можно получить на официальном сайте МВД по Республике Мордовия (www.13мвд.рф) в разделе «Для граждан» либо по телефонам: 8(8342)29-84-72, 29-88-62, 29-88-56.