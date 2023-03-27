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НовостиПроисшествия27 марта 2023 9:44

Пожилой пензенец погиб под колесами поезда

Машинист состава применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Центрального МСУТ СКР

Фото: Пресс-служба Центрального МСУТ СКР

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По информации ведомства, инцидент произошел 24 марта неподалеку от станции «Пенза».

Мужчина 1948 года рождения находился на путях. Машинист поезда пытался привлечь его внимание звуковым сигналом, после чего применил экстренное торможение, однако пенсионер все равно получил серьезные травмы и скончался на месте.

По факту была организована проверка. На месте уже побывал следователь. Обстоятельства случившегося выясняются.