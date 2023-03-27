Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем войск национальной гвардии РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны войск Национальной гвардии России! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с профессиональным праздником.

Вы несете ответственность за безопасность и целостность России, стоите на страже мира и покоя граждан, помогаете ликвидировать чрезвычайные ситуации, обеспечиваете охрану важных государственных объектов. Служба в войсках национальной гвардии требует мужества, самоотдачи, преданности своему делу, своей стране.

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Пензенской области — это сплоченная команда профессионалов высочайшего уровня под руководством опытных командиров. За плечами у многих из вас командировки в «горячие точки», участие в антитеррористических операциях. Сегодня вы успешно несете службу в рамках специальной военной операции, обеспечиваете защиту населения новых субъектов России, сопровождаете гуманитарные грузы, всегда оказываясь там, где особенно трудно.

Глубоко убежден, что несокрушимая верность воинскому долгу, постоянное совершенствование боевой выучки и воинского мастерства каждого солдата правопорядка будут и впредь надежно обеспечивать успешное выполнение любых поставленных задач.

Благодарю руководство и личный состав подразделений за отличную работу. Огромное спасибо ветеранам, передающим свой опыт молодежи. Искренняя признательность всем членам семей сотрудников войск Национальной гвардии за поддержку своих близких, несущих службу.

Здоровья вам всем, счастья, благополучия! С праздником!