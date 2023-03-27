Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем войск национальной гвардии РФ

Уважаемые сотрудники, военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! Сегодня вы успешно решаете важные и ответственные задачи – твердо стоите на страже Закона, государственной и общественной безопасности, неуклонного соблюдения прав и интересов граждан России. Вы даете отпор любым вызовам международного терроризма и экстремизма, надежно обеспечиваете покой и мирный труд соотечественников. Основой таких свершений стали ваши замечательные качества - высочайший профессионализм, мужество и стойкость, ответственное отношение к делу, верность долгу и присяге. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!