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НовостиОбщество27 марта 2023 7:06

Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем войск национальной гвардии РФ

Источник:kp.ru

Уважаемые сотрудники, военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! Сегодня вы успешно решаете важные и ответственные задачи – твердо стоите на страже Закона, государственной и общественной безопасности, неуклонного соблюдения прав и интересов граждан России. Вы даете отпор любым вызовам международного терроризма и экстремизма, надежно обеспечиваете покой и мирный труд соотечественников. Основой таких свершений стали ваши замечательные качества - высочайший профессионализм, мужество и стойкость, ответственное отношение к делу, верность долгу и присяге. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!