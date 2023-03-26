В Пензе пройдет историко-патриотический фестиваль «Калачовские чтения»

В рамках мероприятия профессор ПГУ Владимир Первушкин выступит с лекцией о краеведении. Также гости фестиваля смогут принять участие в круглых столах.

Мероприятие посвящено памяти известного русского ученого, сенатора, академика Санкт-Петербургской академии наук Николая Васильевича Калачова, чью могилу два году назад обнаружили в Сердобском районе области.

Николай Васильевич помогал Александру II работать над крестьянской и судебной реформами. Благодаря ученому, в губерниях начали создавать исторические архивы.