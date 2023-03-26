По шесть лет лишения свободы грозит сожителям, обокравшим в Пензе инвалида

Как уточнила пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, 31-летний житель Лунинского района и его подруга из Подмосковья воспользовалась доверчивостью 64-летнего пензенца и украли с его счетов сто тысяч рублей.

На купленном на эти средства автомобиле сожители отправились в Ивановскую область, где впоследствии и были задержаны пензенскими полицейскими.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося подозреваемых доставили в отдел полиции Пензы. Свою вину они признали и в содеянном раскаялись.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.