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НовостиПроисшествия26 марта 2023 12:50

По шесть лет лишения свободы грозит сожителям, обокравшим в Пензе инвалида

Мужчина, у которого пара снимала комнату, попросил их сдать в ремонт телефон и вручил им банковскую карту
Виктор ВИКТОРОВ

Как уточнила пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, 31-летний житель Лунинского района и его подруга из Подмосковья воспользовалась доверчивостью 64-летнего пензенца и украли с его счетов сто тысяч рублей.

На купленном на эти средства автомобиле сожители отправились в Ивановскую область, где впоследствии и были задержаны пензенскими полицейскими.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося подозреваемых доставили в отдел полиции Пензы. Свою вину они признали и в содеянном раскаялись.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.