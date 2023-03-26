В Пензе в 24-й раз состоялся конкурс «Воспитатель года»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. Участникам предстояло показать свои знания и навыки в ходе тестирования, мастер-классов и других заданий.

К финалистам конкурса обратилась начальник Управления образования города Пензы Алла Маркова, отметившая важную роль воспитателей в процессе формирования личности ребенка:

- Очень важно то время, когда ребенок первый раз отрывается от родителей и переходит к профессионалам. Каким этот этап будет, какое детство проживет малыш, зависит в полной мере от этих добрых и надежных рук.

Победителями конкурса впервые с 1996 года стали два человека - воспитатель детского сада №10 «Калейдоскоп» Екатерина Вдовина и воспитатель детского сада №57 «Матрешка» Елена Соснина. Почетное третье место присуждено воспитателю детского сада №141 «Маленькая страна» Валентине Веденяпиной.

Победители получат по 70 тысяч рублей, призер – по 30, лауреаты – по пять тысяч рублей.