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НовостиПроисшествия26 марта 2023 6:11

Угрожая распространять интимные фото пензенца, неизвестный потребовал от него деньги

Сообщение молодому человеку поступило в мессенджере «Telegram» со страницы незнакомой ему девушки
Виктор ВИКТОРОВ

Вымогатель потребовал от жителя Пензы 2000 года рождения 7 000 рублей за нераспространение его фотографий интимного содержания.

Заволновавшись, пензенец перечислил 2 тысячи рублей на предоставленный банковский счёт. После этого он обратился в отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 163 УК РФ, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Также сотрудники полиции установили, что подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям.