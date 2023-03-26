Угрожая распространять интимные фото пензенца, неизвестный потребовал от него деньги

Вымогатель потребовал от жителя Пензы 2000 года рождения 7 000 рублей за нераспространение его фотографий интимного содержания.

Заволновавшись, пензенец перечислил 2 тысячи рублей на предоставленный банковский счёт. После этого он обратился в отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 163 УК РФ, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Также сотрудники полиции установили, что подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям.