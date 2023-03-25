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НовостиОбщество25 марта 2023 13:31

Военный оркестр Росгвардии устроил музыкальный сюрприз для посетителей одного из пензенских ТЦ

Мини-концерт состоялся в преддверии Дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Военный оркестр Приволжского округа войск национальной гвардии РФ города Заречный Пензенской области под руководством майора Дмитрия Дудкина исполнил попурри из саундтреков известных фильмов и популярных песен. Многие посетители даже сделали перерыв в шопинге и задержались, чтобы послушать музыку.

- Видя отдачу при наших выступлениях, получаешь двойное вдохновение и хочется работать для таких людей еще и еще, - отметил Дмитрий Дудкин.

Завершился концерт маршем «Прощание славянки», во время исполнения которого росгвардейцы раздавали памятные подарки собравшимся.