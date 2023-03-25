Военный оркестр Росгвардии устроил музыкальный сюрприз для посетителей одного из пензенских ТЦ

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Военный оркестр Приволжского округа войск национальной гвардии РФ города Заречный Пензенской области под руководством майора Дмитрия Дудкина исполнил попурри из саундтреков известных фильмов и популярных песен. Многие посетители даже сделали перерыв в шопинге и задержались, чтобы послушать музыку.

- Видя отдачу при наших выступлениях, получаешь двойное вдохновение и хочется работать для таких людей еще и еще, - отметил Дмитрий Дудкин.

Завершился концерт маршем «Прощание славянки», во время исполнения которого росгвардейцы раздавали памятные подарки собравшимся.