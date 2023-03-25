Пензенская область планирует участие в 4 международных бизнес-миссиях

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Наша делегация провела серьезную работу в Таджикистане, эта страна нам очень интересна, - констатировал Олег Мельниченко. – Во-первых, у нас есть соприкосновение ряда предприятий, во-вторых – к нам оттуда приезжает молодежь на учебу в пензенские вузы. Думаю, соглашения, которые Пензенская торгово-промышленная палата заключила с палатами Республики, Согдийской и Хатлонской областей позволят нам шаг за шагом наладить кооперативные цепочки, расширить рынки сбыта, есть заинтересованность в пензенской продукции. Сейчас мы в самом начале пути».

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, губернатор также нацелил на развитие сотрудничества с Республикой Беларусь. С начала года товарооборот составил 4,1 млн. долларов, при этом импорт превысил 53 процента. Продолжается развитие торгового оборота между Пензенской областью и Китаем.

«Очень перспективная история – строительство первого в регионе грузового таможенного склада в рамках нашего пути в Китай, - отметил губернатор. – Железнодорожный маршрут нам очень интересен, поскольку открывает возможности для поставки товаров пензенского производства, мы обязательно будем развивать это направление».

Запланирован визит делегации Пензенской области в Узбекистан. Намечено наращивать сотрудничество с Андижанской и Ташкентской областями. Всего планируется еще 4 серьезных бизнес-миссии – в Узбекистан, Казахстан, Китай и Иран. Все направления и мероприятия уже отрабатываются с Минэко и МИД России».