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НовостиДом. Семья25 марта 2023 12:48

Рысь попала в объектив фотоловушки в Нижнеломовском районе

В начале этого года специалисты пензенского минлесхоза обнаружили следы этого хищника сразу в нескольких районах области
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Рысь - редкий для нашего региона представитель фауны. В прошлом эти хищные кошки населяли некоторые районы области и даже иногда появлялись в Пензе, но в наши дни данный вид внесен в местную Красную книгу. По словам специалистов, сейчас на территории региона проживают не более 30 особей.

Это довольно скрытные животные, поэтому долгое время их присутствие в области выдавали лишь следы, которые животные оставляли в снегу.

Однако на днях специалисты пензенского минлесхоза поделились записью, сделанной фотоловушкой в Нижнеломовском районе. В объектив попала рысь, куда-то идущая рано утром. Скорее всего, хищница выбралась на охоту.