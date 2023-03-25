Рысь попала в объектив фотоловушки в Нижнеломовском районе

Рысь - редкий для нашего региона представитель фауны. В прошлом эти хищные кошки населяли некоторые районы области и даже иногда появлялись в Пензе, но в наши дни данный вид внесен в местную Красную книгу. По словам специалистов, сейчас на территории региона проживают не более 30 особей.

Это довольно скрытные животные, поэтому долгое время их присутствие в области выдавали лишь следы, которые животные оставляли в снегу.

Однако на днях специалисты пензенского минлесхоза поделились записью, сделанной фотоловушкой в Нижнеломовском районе. В объектив попала рысь, куда-то идущая рано утром. Скорее всего, хищница выбралась на охоту.