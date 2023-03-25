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НовостиСпорт25 марта 2023 7:13

Пензенская спортсменка Лилия Гуськова одержала победу на первенстве России по скалолазанию

Девушка отличилась в дисциплине «лазание на скорость» среди участниц 16-17 лет
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: ФСР.

Фото: ФСР.

Спортсменка Пензенской области Лилия Гуськова показала лучший результат на первенстве России по скалолазанию. Соревнования прошли в Перми с 16 по 21 марта 2023 года.

Для воспитанницы Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Пензенской области победа на первенстве России – первый успех на соревнованиях такого уровня.

Девушка отличилась в дисциплине «лазание на скорость». Лилия выступала среди участниц 16-17 лет. В этой возрастной категории на победу претендовали 48 спортсменок.

Тренер Лилии Гуськовой – Марина Харченко.