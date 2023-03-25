Поздравление О.В. Мельниченко с Днем работника культуры

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пензенская область – уникальный край с богатейшим историческим и духовным наследием – является одним из признанных культурных центров России.

Наш край подарил миру плеяду выдающихся личностей. Таких как Василий Ключевский, Михаил Лермонтов, Александр Куприн, Всеволод Мейерхольд и многие другие.

Сегодня известные театральные и музыкальные коллективы, музеи, библиотеки, парковые комплексы, прекрасные работы художников и скульпторов по праву стали визитной карточкой Сурского края.

Уверен, что работники культуры региона и впредь будут делать все возможное для развития интеллектуальных достижений земляков, утверждения в обществе идеалов патриотизма, искренней любви к нашей великой Родине!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!