В пензенском ЖК «Парк Рояль» квартиры продаются с предчистовой отделкой

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Если вопросы вроде «Какие уголки брать под штукатурку?», ставят вас в ступор, выбирайте квартиру с предчистовой отделкой, рекомендует строительный холдинг «Термодом.

В этом случае не нужно разбираться в видах и марках штукатурки, слоях шпаклевки и других специфических строительных вопросах.

Вы покупаете квартиру с ровными белыми стенами, стяжкой и звукоизоляцией пола. Остаются только приятные задачи: выбрать цвет обоев, вид напольного покрытия, светильники. Все это привычно, знакомо и интересно.

Квартиры с предчистовой отделкой есть в пензенском проекте холдинга – ЖК «Парк Рояль».

Планировки – на termodom-pnz.ru. Оформить квартиру в собственность помогут менеджеры отдела продаж. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «Парк Рояль» – ООО СЗ «Парк Рояль». Проектная декларация на https://наш.дом.рф.