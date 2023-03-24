50-летняя жительница Саранска предстанет перед судом за убийство супруга

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По данным следствия, вечером 14 января женщина и ее 54-летний муж распивали спиртное. Возникла ссора, во время которой обвиняемая ударила супруга ножом в область груди. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, женщина вину в совершении преступления признала. По решению суда все время расследования она провела под стражей.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным