Прокурор Мордовии Сергей Лапин посетил исправительную колонию № 2 УФСИН РФ по РМ

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия

В сопровождении начальника УФСИН России по Республике Мордовия Леонида Мустайкина и Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергея Петрунина были проверены столовая, медицинская часть, Дом ребенка, ФКП Образовательное учреждение №113, жилые помещения отрядов разных условий содержания, штрафной изолятор, помещение камерного типа, магазин, пост видеонаблюдения, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Прокурор республики и правозащитники осмотрели производственную зону учреждения: швейные цеха, выставочный зал с образцами выпускаемой продукции, цеха по производству молока и лимонада.

Проверено соответствие имеющихся условий требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдение санитарных норм, а также соблюдение прав и законных интересов осужденных.

В завершение визита Сергей Лапин провел прием осужденных по личным вопросам.