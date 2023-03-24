В Саранске ударившую мужа ножом девушку суд приговорил к полутора годам лишения свободы

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, ссора между супругами произошла 1 декабря прошлого года. При этом они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала ревность молодого человека к девушке. Высказывая жене претензии, он намахнулся в ее сторону. Осужденная испугалась и, находящимся в руке кухонным ножом, ударила его в живот.

После случившегося она вызвала скорую медицинскую помощь. Свою вину в совершенном преступлении фигурантка полностью признала.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.