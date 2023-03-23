Нетрезвый пензенец прыгнул в пруд, чтобы убежать от преследовавших его сотрудников ДПС

Как рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда, 10 августа прошлого года инспекторы ДПС остановили машину, за рулем которой находился местный житель с признаками опьянения. Ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде. В момент инцидента его судимость не была погашена.

Мужчина попытался скрыться от правоохранителей: выбравшись из машины через пассажирскую дверь, он побежал в сторону пруда рядом с больницей им. Захарьина, прыгнул воду и поплыл на противоположный берег. Однако уйти от правосудия ему не удалось, и нарушитель все же был задержан.

Во время судебного заседания свою вину мужчина признал полностью. Приговором с учетом непогашенной судимости и рецидива ему назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также лишения прав на срок в три года 10 месяцев и 13 дней.