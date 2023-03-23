В Саранске прошло вручение ключей от машин скорой помощи и школьных автобусов

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

10 новых школьных автобусов отправятся в Ардатовский, Ичалковский, Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Старошайговский, Теньгушевский, Торбеевский районы.

Передвижной медицинский комплекс получила Республиканская клиническая больница № 5 г. Саранска, автомобили скорой помощи - Атяшевская, Дубенская, Инсарская, Ковылкинская, Рузаевская, Теньгушевская районные больницы, а также станция скорой медицинской помощи г. Саранска.

Как отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия, Артем Здунов подчеркнул, что поступление новой техники – очень важное событие для республики, оно стало возможным благодаря реализации инициированных Президентом нацпроектов.Школьные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей.

Глава Мордовии осмотрел новую технику, поговорил с водителями и медицинскими работниками.

Заведующая терапевтическим отделением № 1 Республиканской больницы № 5 г. Саранска Ирина Антипова показала руководителю региона, какое оборудование установлено в передвижном медицинском комплексе.

Он оснащен всем необходимым для проведения качественных медосмотров, в том числе, флюорографическим оборудованием.

За последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц автотранспорта для школ, больниц и поликлиник, в том числе 245 школьных автобусов и 140 машин скорой помощи.