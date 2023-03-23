В Кузнецке на несуществующих троих детей женщина получила более миллиона рублей

Ранее судимая 45-летняя жительница г. Кузнецка обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, в ноябре 2017 г. и октябре 2020 г. женщина предоставила в территориальные отделы ЗАГС Ростовской области и г. Москва документы, содержащие ложные сведения о рождении у нее вне медицинских организаций трех дочерей.

На основании данных документов должностными лицами отделов ЗАГС выданы соответствующие свидетельства, используя которые обвиняемая в декабре 2017 г. получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей, а с апреля 2019 г. по июль 2022 г. она незаконно получила иные социальные выплаты на детей на общую сумму 828 402 рубля.

Кроме того, в декабре 2021 г. женщина, зная о том, что в соответствии с законодательством многодетные семьи имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального строительства, введя в заблуждение должностных лиц администрации Кузнецкого района , зарегистрировала право общей долевой собственности на земельный участок, кадастровой стоимостью 94 600 рублей.

В ходе предварительного следствия вину обвиняемая в совершенных преступлениях признала полностью.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд.

Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.