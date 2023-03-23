Олег Мельниченко оценил ремонт, сделанный в здании пензенского ТЮЗа

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Здание, в котором располагается ТЮЗ, было построено в середине прошлого века. В рамках реализации национального проекта «Культура» были отремонтированы фасад, кровля, внутренние помещения и зрительный зал.

Губернатор Пензенской области осмотрел здание и отметил, что Театр юного зрителя имеет большое значение для региона:

- У нас есть Драматический театр, но, конечно, должен быть и нормальный Театр юного зрителя. Пензенский ТЮЗ стал современным, поменялось оборудование для сцены, видно, что артисты довольны. А в театре главные – артисты и зрители, если они довольны – значит, все хорошо. Уверен, что спектакли, которые будут здесь проводиться, вызовут живой интерес у ребят.