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НовостиОбщество23 марта 2023 11:08

В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось совместное заседание нескольких комитетов

Участие в обсуждении приняли спикер регионального парламента Вадим Супиков, полномочный представитель губернатора Наталья Канцеров, депутаты
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Главным вопросом заседания стало формирование повестки ближайшей сессии Законодательного Собрания.

Члены комитетов одобрили внесение изменений в постановление «О молодежном парламенте…»: в частности, предполагается закрепить законодательно, что молодые депутаты не могут входить состав других молодежных совещательных органов. Кроме того, депутаты предлагают при вступлении в Молодежный парламент давать преимущество тем, кто прошел срочную военную службу или принимал участие в СВО.

И.о. министра здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева рассказала об итогах диспансеризации населения в прошлом году. Профилактические осмотры прошли более 456 жителей области. Согласно целевым показателям нацпроекта «Здравоохранение», к 2024 году охват взрослого населения программой диспансеризации должен составить не менее 70%.

Очередная седьмая сессия Законодательного Собрания Пензенской области состоится 24 марта.