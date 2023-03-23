В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось совместное заседание нескольких комитетов

Главным вопросом заседания стало формирование повестки ближайшей сессии Законодательного Собрания.

Члены комитетов одобрили внесение изменений в постановление «О молодежном парламенте…»: в частности, предполагается закрепить законодательно, что молодые депутаты не могут входить состав других молодежных совещательных органов. Кроме того, депутаты предлагают при вступлении в Молодежный парламент давать преимущество тем, кто прошел срочную военную службу или принимал участие в СВО.

И.о. министра здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева рассказала об итогах диспансеризации населения в прошлом году. Профилактические осмотры прошли более 456 жителей области. Согласно целевым показателям нацпроекта «Здравоохранение», к 2024 году охват взрослого населения программой диспансеризации должен составить не менее 70%.

Очередная седьмая сессия Законодательного Собрания Пензенской области состоится 24 марта.