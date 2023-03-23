В Саранске суд вынес приговоры взяточнику и посреднику во взяточничестве из Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора коррупционерам.

Уголовное дело расследовано следователями СУ СК России по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, в марте 2018 года замначальника управления Судебного департамента в Пензенской области обратился к ранее знакомому архитектору с предложением подыскать юрлицо для участия в аукционе на строительство здания суда с последующим заключением госконтракта с целью получения от генподрядчика незаконного вознаграждения.

Тот согласился и подыскал строительную организацию, ставшую единственным участником и победителем аукциона.

После заключения госконтракта в период с декабря 2018 года по апрель 2020 года архитектор, выступая посредником во взяточничестве, лично получал от руководителя организации – генподрядчика взятки на общую сумму 6,7 млн рублей, которые передавал замначальника управления Судебного департамента в Пензенской области за своевременное и беспрепятственное принятие выполненных работ и перечисление денежных средств на счет строительной организации.

Посредник был задержан 28 августа 2020 года при передаче очередной взятки от подрядчика в размере 1,5 млн рублей.

Приговором Ленинского районного суда города Саранска бывшему работнику управления Судебного департамента в Пензенской области назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и госорганах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 5 лет. Также судом принято решение взыскать с взяткополучателя денежные средства в размере 6,7 млн рублей, полученные преступным путем.

Посреднику назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 67 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.