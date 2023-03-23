В Кузнецке, обокрав свою сожительницу, мужчина заработал до пяти лет лишения свободы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен причастный к совершению данного преступления ранее судимый сожитель заявительницы 1989 года рождения, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.