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НовостиПроисшествия23 марта 2023 7:08

В Кузнецке, обокрав свою сожительницу, мужчина заработал до пяти лет лишения свободы

Похитив у нее 40 тысяч рублей, он заменил их билетами банка приколов
Виктор ВИКТОРОВ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен причастный к совершению данного преступления ранее судимый сожитель заявительницы 1989 года рождения, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.