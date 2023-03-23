В Саранске, поверив мошенникам, 20-летняя студентка лишилась 150 тысяч рублей

Отрицательный ответ девушки, по сути, свидетельствовал об установившемся контакте.

Позвонившая ей следом якобы сотрудница банка сообщила о несанкционированном подключении к ее счету нескольких автоплатежей, для отключения которых требуется установить специальное приложение.

По информации пресс-службы МВД РМ, следуя указаниям звонившей, девушка установила необходимую программу. Как выяснится позднее – для удаленного доступа.

После проведения еще нескольких действий со счета заявительницы были списаны денежные средства в сумме 150 тысяч рублей.

Только накануне в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении мошенниками денежных средств обратились шесть человек. Общая сумма причиненного ущерба составила 800 тысяч рублей.

В настоящий момент по фактам мошенничества сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступлений.