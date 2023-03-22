Олег Мельниченко посетил компанию «СтанкоМашСтрой»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что в Пензенской области есть станкостроительный кластер, объединяющий 13 компаний, два вуза, один колледж и шесть региональных институтов развития и организаций. Как рассказал Олег Кочетков, сейчас перед кластером стоит задача производить от 1000 до 1500 станков в год.

- Мы идем пошагово, поэтапно увеличивая объем производства и долю локализации, - пояснил он.

Олег Мельниченко отметил, что в советские годы на каждую произведенную единицу оборудования сразу находилась целая очередь из желающих купить ее. Сейчас ситуация не лучше: станки производят только в 80 странах мира. Это означает, что те предприятия, кто смогут освоить отрасль, будут в будущем контролировать серьезную долю внутреннего рынка.

- У нас есть реальная возможность сделать регион ядром современного российского станкостроения. Над этим работает и руководство «СтанкоМашСтроя», мы оказываем ему всестороннее содействие. Уверен, у пензенских предприятий, входящих в станкостроительный кластер, хорошие перспективы, – констатировал Олег Мельниченко.