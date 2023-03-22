В Малосердобинском районе возводят новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

ФАП появится в селе Марьевка. Сейчас строители уже установили модельную конструкцию и начали подключать ее к сетям. После этого будет выполнена внутренняя отделка и обустроена территория вокруг.

- Данный пункт позволит обеспечить медицинской помощью почти 200 человек, - отмечает заместитель главного врача по организации медицинской помощи населению Малосердобинского района Землянская Юлия.

Строительство стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 – 2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, до конца года аналогичный пункт установят и в селе Саполга того же района.