Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье22 марта 2023 13:35

В Малосердобинском районе возводят новый фельдшерско-акушерский пункт

И еще один построят до конца года
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

ФАП появится в селе Марьевка. Сейчас строители уже установили модельную конструкцию и начали подключать ее к сетям. После этого будет выполнена внутренняя отделка и обустроена территория вокруг.

- Данный пункт позволит обеспечить медицинской помощью почти 200 человек, - отмечает заместитель главного врача по организации медицинской помощи населению Малосердобинского района Землянская Юлия.

Строительство стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 – 2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, до конца года аналогичный пункт установят и в селе Саполга того же района.