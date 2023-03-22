В Мордовии планируют воссоздать школу ледового спидвея

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметили стороны в ходе встречи, прошедшие зимой в Саранске этапы Чемпионата России и Кубка России были организованы на высоком уровне и собрали немало зрителей. Это означает, что спидвей популярен у жителей республики и его нужно развивать.

В частности, речь зашла о воссоздании в регионе школы ледового спидвея, а также проведении ряда крупных состязаний.

Артем Здунов отметил, что руководство республики приложит все усилия, чтобы в Мордовии появилась своя сильная команда. Это позволит занять лидирующие позиции в Федерации мотоциклетного спорта России.