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НовостиСпорт22 марта 2023 13:28

В Мордовии планируют воссоздать школу ледового спидвея

Вопросы развития данного вида спорта сегодня обсудили глава республики Артем Здунов и официальный представитель Федерации мотоциклетного спорта России Алексей Рыбаков
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметили стороны в ходе встречи, прошедшие зимой в Саранске этапы Чемпионата России и Кубка России были организованы на высоком уровне и собрали немало зрителей. Это означает, что спидвей популярен у жителей республики и его нужно развивать.

В частности, речь зашла о воссоздании в регионе школы ледового спидвея, а также проведении ряда крупных состязаний.

Артем Здунов отметил, что руководство республики приложит все усилия, чтобы в Мордовии появилась своя сильная команда. Это позволит занять лидирующие позиции в Федерации мотоциклетного спорта России.