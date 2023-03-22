Пензенские каратисты достойно выступили на Всероссийском турнире в Иваново

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Пензенскую область на турнире представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н.Бурментьева, которые завоевали пять серебряных и пять бронзовых медалей, отмечает пресс-служба администрации Пензы

Среди женщин Валерия Пилипенко в абсолютной весовой категории и в весе до 70 кг получила серебро и бронзу, соответственно. Ее результат повторил Константин Анчихров, выступающий в возрастной группе 14-15 лет. Среди юниорок 16-17 лет на вторую ступень пьедестала поднялась Карина Иванова.

Для тренеров было важно проверить готовность юношей возрастной группы 12-13 лет.

В дисциплине кумитэ (поединки) отличились Дмитрий Абрамов (2 место), Никита Вдовин (2 место), Роман Плаксин (3 место), Глеб Учаев (3 место).

В командных соревнованиях по ката бронзовые медали завоевали Данила Павлов, Артем Казаков и Глеб Учаев.

Проигранные финальные бои вскрыли недостатки в функциональной и психологической подготовке наших спортсменов, поэтому тренерам будет над чем поработать в преддверии первенства России по всестилевому каратэ, которое пройдет с 5 по 10 апреля в Орле.