Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:38

В Мордовии в старом складском помещении обнаружен схрон с оружием и боеприпасами

По данным УФСБ России по РМ, схрон ранее принадлежал участнику одного из организованных преступных сообществ Мордовии
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия.

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия.

В рамках проводимых оперативных-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, УФСБ и УФСИН региона в поселке Торбеево обнаружены два охотничьих ружья с самодельно укороченными стволами и 11 патронов 16 калибра, отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия.

ММО МВД России «Торбеевский» возбуждены уголовные дела по фактам незаконного изготовления и хранения оружия и боеприпасов.

Экспертно-криминалистическая группа ММО изъятое оружие признала боевым, а патроны пригодными для стрельбы.

По данным УФСБ России по РМ схрон ранее принадлежал участнику одного из организованных преступных сообществ Мордовии.

В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.