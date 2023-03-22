В Мордовии в старом складском помещении обнаружен схрон с оружием и боеприпасами

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия.

В рамках проводимых оперативных-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, УФСБ и УФСИН региона в поселке Торбеево обнаружены два охотничьих ружья с самодельно укороченными стволами и 11 патронов 16 калибра, отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия.

ММО МВД России «Торбеевский» возбуждены уголовные дела по фактам незаконного изготовления и хранения оружия и боеприпасов.

Экспертно-криминалистическая группа ММО изъятое оружие признала боевым, а патроны пригодными для стрельбы.

По данным УФСБ России по РМ схрон ранее принадлежал участнику одного из организованных преступных сообществ Мордовии.

В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.