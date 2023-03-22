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НовостиПроисшествия22 марта 2023 6:27

В Пензе следователи СК выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре

После ликвидации открытого пламени ее тело было обнаружено в квартире дома по улице Чаадаева
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По факту смерти женщины 1956 года рождения следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Пензенской области организовано проведение проверки.

При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне, возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жительницы Пензы и произошедшего возгорания.

По результатам будет принято процессуальное решение.