ВТБ узнал, сколько комнат выбирают клиенты при покупке квартиры

По данным ВТБ, более 40% ипотечных заемщиков в ходе сделок с недвижимостью приобретают однокомнатные квартиры. 37% клиентов выбирают двухкомнатные объекты, а трехкомнатные – около 20%.

«Однокомнатные квартиры пользуются у ипотечных заемщиков неизменной популярностью как минимум последние три года. Среди причин - устоявшееся на рынке мнение о доступной стоимости таких объектов. Многие клиенты рассматривают жилье небольшой площади в качестве стартового капитала для себя, детей или варианта для инвестиций и под сдачу в аренду. Однако в пересчёте на стоимость одного квадратного метра просторные квартиры выгоднее: в некоторых случаях разница в цене может достигать 30%», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что серьезным стимулом для покупки россиянами квартир большой площади может стать внедрение принципа «больше метров – ниже ставка» по ипотеке на государственном уровне. Ранее ВТБ выступал с инициативой установить дифференцированную ставку в рамках «семейной ипотеки», а в марте запустил собственную подобную программу.

ВТБ – один из лидеров ипотечного сегмента России. По итогам февраля банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В целом на рынке выдачи ипотеки, по оценке экспертов ВТБ, составили более 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата января.