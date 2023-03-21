Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 марта 2023 13:20

Жительница Пензенской области пыталась попасть на свидание с заключенным с помощью поддельного свидетельства о браке

Теперь и ей грозит лишение свободы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОМВД России по Сердобскому району возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы 1986 года рождения. Женщина пыталась оформить пропуск на длительное свидание с осужденным 1996 года рождения, однако предъявленное ей свидетельство о заключении брака с заключенным вызвало у сотрудников колонии подозрения.

Документ был изъят и направлен на экспертизу, которая подтвердила, что свидетельство является подделкой.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.