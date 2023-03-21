Депутат Владимир Вдонин помог сельскому Дому культуры

Просьба о помощи депутату поступила в ходе одного из приемов граждан.

Работники филиала Культурно-досугового центра Вадинского района рассказали народному избраннику о сборе средств на проведение срочного ремонта, в котором нуждается крыша МБУК. Заместитель руководителя комитета регионального парламента по промышленной политике не остался в стороне.

«Спасибо депутату Владимиру Вдонину за оказание спонсорской помощи в ремонте крыши сельского Дома культуры», – говорится в письме, поступившем в Законодательное Собрание региона.