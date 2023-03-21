Пензенец перечислил незнакомцу почти три миллиона рублей, взятых в кредит

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

45-летний пензенец стал жертвой мошенников. На прошлой неделе ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина рассказал, что кто-то пытается провернуть подозрительные операции со счетами его собеседника и предложил сорвать планы «злоумышленников», набрав кредитов и перечислив средства на «безопасные счета».

Пензенец поверил звонившему и оформил займы сразу в нескольких банках, после чего, в течение двух дней перевел на пять банковских карт около трех миллионов рублей. Однако его собеседник перестал выходить на связь, и мужчина понял, что его обманули.

По факту было возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.