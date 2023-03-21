В Пензенской области мужчину, хранившего в доме два килограмма марихуаны, ждет суд

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В следственном отделе ОМВД России по Бессоновскому району завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ по факту хранения наркотиков.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в декабре 2022 года сотрудниками уголовного розыска был проведен обыск в доме жителя села Бессоновки 1980 года рождения в рамках уголовного дела по статье 158 «Кража».

Однако, в ходе обыска полицейские заметили части растений, которые своим видом напоминали коноплю. Данные части были изъяты и направлены на экспертизу, где предположения оперативников подтвердились.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством марихуаной общей массой более 2 килограммов.

Мужчина дал признательные показания, что летом 2022 года собрал дикорастущее растение конопли для личного употребления, после чего хранил их на территории своего домовладения.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.