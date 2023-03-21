Александр Басенко поставил задачи на начавшийся в Пензе месячник по благоустройству

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«Ежедневно лично провожу рейды в разных микрорайонах города для выявления проблемных мест. Подключайтесь к работе, чтобы в максимально короткие сроки охватить весь город», – отметил Александр Басенко.

«Весна в этом году ранняя. Нужно активнее убирать скопившийся за зиму мусор. К санитарным пятницам и первым субботникам привлекайте муниципальных служащих. Надеюсь, что нас поддержат коллективы предприятий, объектов торговли – начнут благоустраивать прилегающие территории», – отметил он.

По информации пресс-службы администрации Пензы, МБУ «Пензавтодор» дано поручение уделить особое внимание зеленым зонам вдоль автомагистралей – срезать и вывести лишний грунт и песок с газонов, сделать планировку. На отдельных участках убрать шины, бетонные блоки, камни, выкорчевать пни, ликвидировать поросль.

«Эти меры позволят не только улучшить эстетический вид газонов, в летний период ровные площадки без помех можно будет обкашивать с использованием спецтехники, что в разы ускорит этот процесс», – сказал градоначальник.

В части благоустройства общественных пространств он обратил внимание, что в этом году нужно позаботиться о раннем запуске фонтана на одноименной площади.

Как сообщил директор МБУ «Пензавтодор», на сегодняшний день на 70% завершена проверка насосного оборудования, систем фильтрации.

При наступлении благоприятных погодных условий, ориентировочно до середины апреля, будет демонтирована защитная конструкция и объект расконсервируют.

Администрациям районов на совещании поручено организовать работу с перевозчиками по наведению порядка на конечных остановках общественного транспорта, с застройщиками – по контролю за работой пунктов мойки колес на строительных площадках, с региональным оператором – по корректировке вывоза мусора с периодически переполняющихся контейнеров.