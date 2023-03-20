В Мордовии суд рассмотрит дело покушавшегося на убийства взрывника и поджигателя автомобилей

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы регионального СК, самодельные взрывные устройства мужчина установил в автомобили двух своих знакомых, с которыми сложились неприязненные отношения.

Действия обвиняемого на убийство общеопасным способом по не зависящим от него обстоятельствам не были доведены до конца. В одном случае незначительные телесные повреждения получил отец его знакомого, во втором – произошло возгорание автомобиля потерпевшего, которое он ликвидировал самостоятельно.

Следствием также установлено, что в 2020 году в Саранске обвиняемый при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег два автомобиля ВИС 234900 и Volkswagen, которыми пользовался муж его бывшей супруги.

В результате указанные автомобили, а также припаркованный рядом ВАЗ 211440 были уничтожены огнем.

Причиненный потерпевшим ущерб составил более 1,1 млн и 75 тысяч рублей, соответственно.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия и МВД по Республике Мордовия.

Обвиняемый своей вины не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение злоумышленником инкриминированных деяний. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.