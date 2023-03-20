Двое мужчин утонули в реке в Шемышейском районе

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Зареченский межрайонный следственный отдел ведомства организовал проверку по факту гибели жителей села Усть-Уза 1973 и 1978 годов рождения. Было установлено, что накануне вечером приятели распивали спиртное на берегу реки.

В какой-то момент один из мужчин соскользнул в воду. Второй решил помочь приятелю, но не смог удержаться и сам оказался в реке. Спустя некоторое время мужчины скончались - по предварительной информации, от переохлаждения.

Обстоятельства случившегося выясняются следствием.