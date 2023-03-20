Пик половодья в Пензенской области пройден

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Пензе состоялось очередное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Как отметил директор Сурского гидроузла Сергей Козлов, погодные условия позволяют сокращать сброс воды на областном водохранилище. Во всех районах области уровень воды в водоемах снижается.

Как отметил глава Пензы Александр Басенко, побывавший сегодня утром на городской набережной (ее частично затопило на прошлой неделе), к уборке места отдыха приступят уже сегодня.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что пик половодья пройден, но ослаблять внимание нельзя до полной стабилизации ситуации.