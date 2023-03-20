В Мордовии за разбой и вымогательство осуждены братья-близнецы

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Ранее в 2016 году один из братьев с применением предметов, используемых в качестве оружия, похитил у жителя Ковылкинского района более 180 тысяч рублей.

Собранные Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении ранее неоднократно судимых братьев-близнецов, 1982 года рождения, в зависимости от роли каждого признанных виновными в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренных ст. 162 УК РФ «Разбой» и ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Осенью 2020 года сотрудниками УУР МВД по Республике Мордовия в одном из гаражей, владельцем которого является знакомый осужденных, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота два обреза, принадлежащих одному из братьев.

Приговором суда одному из злоумышленников назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии особого режима, второй осужден на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.