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НовостиПроисшествия20 марта 2023 6:32

До пяти лет лишения свободы грозит пензенцу, избившему в драке соперника битой

Убойный предмет ранее судимый мужчина 1994 года рождения применил в ночное время у подъезда одного из домов на улице Тепличной
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы УМВД региона, молодой человек 1999 года рождения получил повреждения средней тяжести.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе установили причастного к совершению преступления ранее судимого местного жителя 1994 года рождения.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.