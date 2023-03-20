Пловчиха из Пензы Мария Латрицкая победила в четырех видах программы соревнований в Бресте

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

За два дня соревнований Мария поднялась на высшую ступень пьедестала почета четыре раза.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области, в первый день девушка завоевала золотые медали на дистанциях 100 метров вольным стилем и 50 метров брассом. Во второй день Мария финишировала первой на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. Тренер Марии Латрицкой – Галина Вячеславовна Долгова.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Республики Беларусь и России. За два дня чемпионата пловцы разыграли более 20 комплектов наград.