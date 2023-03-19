Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

От вашей компетентности, опыта, ответственного отношения к порученному делу зависят масштабы и темпы благоустройства городов и населенных пунктов Сурского края, бесперебойная работа предприятий и учреждений, обеспечение пензенцев качественными бытовыми услугами.

Сегодня перед вами стоят важные и ответственные стратегические задачи, направленные на повышение эффективности и качества всей вашей деятельности, широкое внедрение ресурсосберегающих технологий. Уверен, что с их решением вы успешно справитесь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!