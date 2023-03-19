В Мордовии служебная собака помогла полицейским обнаружить незаконно хранившийся порох

На территории его домовладения полицейские провели обыск. В результате в гараже служебная собака обнаружила банку с веществом серого цвета массой 46 граммов.

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, согласно заключению эксперта, изъятое является бездымным охотничьим порохом – взрывчатым веществом, которое используется для снаряжения охотничьих патронов.

Следствием ОМВД России по Рузаевскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Никакого разрешения на хранение пороха мужчина предоставить не смог. Выяснилось, что до 2016 года обвиняемый являлся охотником. По истечении срока лицензии порох он оставил себе, при этом зная, что это незаконно.

В отношении фигуранта была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.