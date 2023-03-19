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НовостиПроисшествия19 марта 2023 6:15

В Пензенской области мужчина из ревности пригрозил убить сожительницу металлической кочергой

Участковыми уполномоченными полиции Мокшанского района был установлен причастный к совершению преступления местный житель 1984 года рождения
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, после употребления спиртного совместно с односельчанкой 1979 года рождения у себя по месту жительства мужчина приревновал свою возлюбленную.

В ходе возникшей между ними словесной перепалки злоумышленник стал угрожать сожительнице убийством металлической кочергой.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и в содеянном раскаялся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.